Ülkemiz sporunda gerek futbol gerekse hentbolda ter döken emektar sporculardan Çağrı Kıral’ın yaşadığı sağlık sorunu spor kamuoyunu derinden üzdü.

Uzun yıllardır ülke futbolunda birçok takımın formasını giyen, son olarak China Bazaar Gençlik Gücü formasını terleten, ülke futbolunun emektar isimlerinden Çağrı Kıral yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi sürecine başladı.

Ülkedeki birçok spor kulübü, sporcu ve federasyon Kıral için geçmiş olsun mesajı yayınladı, tedavi sürecinde destek belirtti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu yaptıkları paylaşımlarla Çağrı Kıral’a geçmiş olsun mesajlarını iletti. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği de geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kıral’ın daha önce formasını giydiği kulüplerden Lefke’nin yanı sıra Mağusa Türk Gücü teknik heyet ve futbolcuları Çağrı Kıral için video olarak geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kıral’ın formasını giydiği China Bazaar Gençlik Gücü’nün yanı sıra birçok kulüp ve futbolcu arkadaşı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kıral’a destek mesajı yayınlayarak yeniden sahalara döneceği konusunda temennilerini ilettiler.

Bizden genç sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.