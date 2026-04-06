Hükümet, hayat pahalılığı konusunda sendikaların geçen hafta yaptığı önerinin kabul edilebileceğini ve bir uzlaşı sağlanırsa yasanın bu şekilde düzenleneceğini bildirdi.

Öneri, hayat pahalılığının yüzde 50’sinin temmuz maaşlarına yatırılmasını, geri kalan miktarın emanete alınarak ikinci 6 aylık enflasyonla birlikte Ocak 2027’de verilmesini öngörüyor.

Bir grup Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili, saat 19.30 sıralarında Meclis önünde bekleyen sendikacıların yanına geldi. Milletvekilleri arasında yer alan Hasan Taçoy, hayat pahalılığıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin geri çekilmesi için eş zamanlı olarak yerine bir yasanın geçmesi gerektiğini kaydetti.

Hasan Taçoy, toplumsal bir uzlaşı aradıklarını belirterek öneriyi okudu. Taçoy, önerinin “6 ay sonunda belirlenecek hayat pahalılığının yüzde 50’sinin Temmuz maaşlarına yatırılmasını, geriye kalan farkın emanete alınarak ‘Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 13. Maaş farkı olarak’, ikinci 6 aylık hayat pahalılığıyla birlikte Ocak 2027’de maaşlara yansıtılmasını” içerdiğini belirtti.

Bu önerinin, geçen pazartesi günü Meclis’te hükümet temsilcileriyle yapılan görüşmede sendikalar tarafından getirilen önerilerden biri olduğu ifade edildi.

Hasan Taçoy, sendikaların uzlaşı yününde bir tutumu olmaması halinde yasanın, Yasa Gücünde Kararname’de yer aldığı şeklinde geçeceğini, sadece buna “6 ay sonra yeni bir değerlendirme yapılacak” maddesinin ekleneceğini söyledi.