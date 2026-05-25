Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde gerçekleştirilen seçimlerin ardından Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Genel Başkanı Annita Demetriou ve Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, dün gerçekleştirilen seçimlerin ardından yüzde 27,1 oy oranıyla birinci parti olan DİSİ'nin Genel Başkanı Demetriou’yu ve yüzde 23,9 oy oranıyla ikinci parti olan AKEL’in Genel Sekreteri Stefanou’yu telefonla arayarak tebrik etti.