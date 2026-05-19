Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gençlerin elde ettikleri başarılarla halkın yeni ölçü ve ölçütlerini yavaş ve sessizce belirlemeye başladığını kaydederek, gençlere güvendiğini ve inandığını ifade etti.

Ülke gençliğinin karşısında “başları öne eğik” olduğunu da vurgulayan Erhürman, gençlere hak ettikleri şartların sunulduğunu iddia etmenin kolay olmadığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, siyasette, kamu yönetiminde, medyada, bilimde, sanatta, eğitimde, sporda ve kültürde ölçü ve ölçütlerin silikleştiğini kaydederek, bunun “bardağın boş tarafı” olduğunu belirtti.

“Bambaşka bir gençlik geliyor”

Ancak “dolu ve dolmakta olan tarafın” da görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Erhürman, “Kimileri burun kıvırmaya kalksa, evet, gerçekten gençler pek çok sıkıntıyla boğuşsalar da, bambaşka bir gençlik geliyor.” dedi.

Gençlerin elde ettikleri başarılarla toplumun yeni ölçü ve ölçütlerini yavaş ve sessizce belirlemeye başladığını kaydeden Erhürman, “Aynı anda hem Kıbrıslı hem dünyalı olan gençler bunlar. Bu adayı, bu halkı çok seviyorlar ama bu, onları burasının şu andaki haliyle sınırlı bir vizyona hapsetmiyor.” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin önünü açmayı başarmalıyız”

“Nesil olarak kabul etmemiz gereken bir şey var. Bugün için başarılı olduğumuzu kimse söyleyemez.” diyen Erhürman, gençlerin önünü açmayı, onlara gölge etmemeyi ve doğru yönde teşvik etmeyi başarmaları halinde kesinlikle başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

“İyi siyaset ve yönetim kötüyü kovacak”

Gençlerin ölçü ve ölçütleri yeniden belirleyeceğini, iyi siyasetin, iyi yönetimin, iyi bilimin, sanatın, kültürün ve sporun ise “kötüyü kovacağını” ifade eden Erhürman, “Sizlere güveniyor, inanıyor ve sizlerle gurur duyuyoruz sevgili gençler.” diyerek açıklamasını tamamladı.