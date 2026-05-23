Başbakan Ünal Üstel, yapımı süren Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi ve Cypfruvex’te yapımı tamamlanan soğuk hava deposu tesisinde incelemelerde bulundu.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yetkililerden Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi’nde yürütülen çalışmalar ve projede gelinen son aşama hakkında detaylı bilgi alan Üstel, hastanenin kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Üstel'e ziyaretlerinde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüsyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Diçyürek, UBP Güzelyurt Milletvekilli Ali Pilli ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da eşlik etti.

Başbakan Üstel uzun yıllar boyunca istikrarsız hükümetler nedeniyle yarım kalan projelerin hükümetleri döneminde yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, “Bilinmesini isterim ki, uzun süre istikrarsız hükümetler nedeniyle yarım kalan Güzelyurt Hastanesi için Güzelyurt halkına söz verdik. ‘Bu hastaneyi tamamlayacağız ve halkımızın hizmetine açacağız’ dedik.” diye konuştu.

Üstel, hastane projesinin geçmişten bugüne birçok siyasi ismin katkısıyla ilerlediğini ifade ederek, geçmiş dönem Sağlık Bakanı ve bölge milletvekili Ali Pilli’ye de teşekkür etti. Üstel, “Bu doğrultuda, geçmişte uzun süre Sağlık Bakanlığı ve bölge bakanlığı görevlerinde bulunan Sayın Ali Pilli döneminde Güzelyurt Hastanesi’ne önemli katkılar sağlandı. Ancak daha sonra ikinci etap ihalesine çıkılacağı sırada erken seçime gidilmesi nedeniyle ihale gerçekleşmeden proje burada kalmıştır.Öncelikle, Güzelyurt Hastanesi’nin başlangıcından bugüne kadar katkı koyan tüm siyasi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

-“Türkiye ile sağlanan kaynakla projeyi yeniden ayağa kaldırdık”

Başbakan Üstel, uzun süre atıl durumda kalan projenin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen temaslar sonucunda yeniden hayata geçirdiklerini vurguladı ve şunları ifade etti:

“Uzun süre atıl vaziyette kalan bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda sağlanan kaynakla yeniden ayağa kaldırdık ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağımızın sözünü verdik.”

-“Hastanenin yüzde 90’ı tamamlandı”

Projeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Üstel, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti ve “Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında devam eden yatırımları bizzat yerinde inceliyor; gelinen aşamaları, ihtiyaçları ve gecikmelere neden olabilecek sorunları yakından takip ediyoruz.

Geldiğimiz noktada gördük ki Güzelyurt Hastanesi’nin yüzde 90’ı tamamlanmıştır. Dış çevre düzenlemeleriyle birlikte önümüzdeki günlerde projeyi tamamlayıp, en kısa sürede Güzelyurt halkının hizmetine sunacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel daha sonra, Cypfruvex’te yapımı tamamlanan soğuk hava deposu tesisini de yerinde inceledi ve bu proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güzelyurt bölgesine kazandırılan tesisin yaklaşık 50 yıl sonra bölgeye yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Üstel, projenin sadece üreticiye değil, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Üstel, “Bu güzel tesis tamamlanmıştır. Tesisi yeşil enerjiyle çalıştırmak için gerekli tüm altyapı hazırlanmıştır. Kendi elektriğini üreterek faaliyet gösterecektir” ifadelerini kullandı ve modern altyapıya sahip tesisin bölgedeki narenciye üreticilerine önemli avantajlar sağlayacağını kaydetti.

Üstel, “KKTC çok büyük bir soğuk hava deposu tesisine kavuşmuş olacak. Bu yatırım hem üreticimize hem ekonomimize hem de Güzelyurt bölgesine uzun yıllar hizmet verecek stratejik bir adımdır” dedi.

-“Bizim siyaset anlayışımız laf değil, icraattır”

Başbakan Üstel açıklamasının sonunda hükümetin önceliğinin yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“En büyük hedefimiz; yıllardır bekleyen projeleri, tüm sıkıntıları aşarak tamamlamak ve halkımızın hizmetine kazandırmaktır. Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi de, Cypfruvex soğuk hava deposu tesisi de bu kararlılığın en önemli örneklerindendir. Bu projeler tamamlandığında, sadece Güzelyurt’a değil, tüm bölge halkına modern, güçlü ve kaliteli hizmet sunacaktır. Bizim siyaset anlayışımız laf değil, icraat üretmektir. Söz verdik, takip ediyoruz, tamamlayacağız.”