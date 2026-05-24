Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Kurultayı, 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, kurultayın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağını duyurdu.

Savaşan, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı’nda, parti tüzüğünde değişiklik yapılması yönünde oy birliğiyle karar alındığını, hukukçular tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Değişiklik önerilerine, kendisinin yanı sıra, UBP milletvekilleri Hasan Taçoy, Resmiye Eroğlu Canaltay ve Sadık Gardiyanoğlu’ndan oluşan UBP Milletvekili Grubu Tüzük Komitesi’nin değerlendirmeleri sonucu son şeklinin verildiğini ifade eden Savaşan, kurultayın yalnızca tüzük değişikliği olmadığını, partinin kurumsal yapısını güçlendirecek, birlik ve beraberliği pekiştirecek bir adım olacağını belirtti.

Savaşan, tüm parti üyelerini kurultaya katılmaya davet etti.