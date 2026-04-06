Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis görüşmesi tamamlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası BM, basın bildirisi yayımladı.

BM'nin yayımladığı basın bildirisi şu şekilde:

"Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler bugün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin konutunda bir araya geldi. Görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti ve liderler verimli bir tartışma yürüttü. Esasa ilişkin görüş alışverişinde bulundular ve bundan sonraki yol haritası üzerinde durdular.

Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa yönelik kararlı taahhüdünü ve aktif rolünü memnuniyetle karşıladılar. Bu çerçevede, Genel Sekreter’in çabalarını desteklemeye devam etme konusundaki hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler.

Ayrıca, güven artırıcı önlemler konusunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiler. Temsilcilerine, kalan konuların nihai hale getirilmesi amacıyla görüşmelere devam etme talimatı verdiler.

Son olarak, liderler daha somut açıklamalar yapabilmek amacıyla Nisan ayı sonuna kadar yeniden bir araya gelme kararı aldılar."