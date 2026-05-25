Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin; “KKTC’yi, uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türkü’nün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projelerinden ve çabalarından” asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Üstel, "UBP, bu halkın bağrından çıkmış onurlu ve gururlu bir kitle partisidir. UBP, bir kadro, gönül, vizyon ve tarihî misyon partisidir." dedi.

Üstel, “UBP meyve veren ağaçtır. Son dört yılda halkın refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin yükselmesi için yapılanlar bunun en açık kanıtıdır. Halkımız yaşayarak görmüştür; UBP varsa ülkede istikrar vardır, halka hizmet ve daha güzel bir gelecek için büyük umutlar vardır.” dedi.

Ünal Üstel, yapılan tüm karalama girişimlerine rağmen Ulusal Birlik Partisi’nin halkın desteğiyle yoluna devam edeceğini belirterek, UBP’nin; istikrarın, hizmet siyasetinin ve kalkınma vizyonunun adresi olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklama yaparak, değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, “İstedikleri kadar karalasınlar, çamur atsınlar; kimse Ulusal Birlik Partisi’ni, KKTC’yi uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türkü’nün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projelerinden ve çabalarından alıkoyamayacaktır.” İfadelerini kullandı.

“Kim ne derse desin; Ulusal Birlik Partisi’nin seçimlerde halkın desteğiyle yine birinci parti olacağını” söyleyen Üstel, “Yine göreve ve iktidara gelecek, söz verdiği her projeyi hayata geçirerek, halkımıza hizmet için çıktığı yola devam edecektir” dedi.

UBP’nin, pandemi sonrası ekonominin yeniden hareketlenmesi, halkın çeşitli nedenlerle yaşanan enflasyondan olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşın gelirinin gerek Türk lirası gerekse döviz bazında artması için politikalar uyguladığını ifade eden Üstel, bunun sonucunda bütçede bir açık oluştuğuna işaret etti.

LİMANLAR, EKONOMİ, DOĞALGAZ, FİBER ALTYAPI

Üstel, şöyle devam etti:

“Ancak UBP, Anavatan Türkiye’nin desteği ve ekonomide uygulayacağı doğru politikalarla bu açığı giderebilecek, sağlıklı ekonomik dengeleri kurabilecek birikime ve kadrolara sahip yegâne partidir.

UBP, yeni iktidar sürecinde altyapının daha üst seviyeye taşınması, deniz limanlarımızın yenilenerek, ekonomik kalkınmamıza daha etkin şekilde katkı sağlaması, her eve doğal gaz ulaştırılması, elektrik enerjisi sorununun tarihe karışması ve yüksek hızlı fiber internet altyapısının yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edecektir."

Üstel şöyle dedi:

"Biz kibir, karalama ve takiye siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Partizanlık ve laf kalabalığı değil, halka hizmet üretiyoruz. Anavatan Türkiye ile birlikte eser ve icraat ortaya koyuyoruz. Halkımız da bunu görüyor ve takdir ediyor. Anavatan Türkiye ile kardeşliğimizi hedef alanlara da açık mesajımız vardır: Türkiye ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir; bu da rakiplerimizin dile bile getiremediği Mavi Vatan’a sahip çıkmak demektir."