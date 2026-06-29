UBP-YDP-DP Koalisyon Hükümeti’nde bu kez de “iç hat” tartışması başladı; Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Havalimanı için "iç hat uygulaması" önerisine, Başbakan Ünal Üstel, “yanlış” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Havalimanı’nın iç hat kapsamına alınması ve uluslararası uçuşlara hazır hale getirilmesi için bugün teknik heyetlerin adaya geleceğini açıkladı.Arıklı, hedeflerinin KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Havalimanı’nın iç hat kapsamına alınması ve uluslararası uçuşlara hazır hale getirilmesi için bugün teknik heyetlerin adaya geleceğini açıkladı.Arıklı, hedeflerinin KKTC Havalimanı'nı Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kriterlerine uygun hale getirerek bir tür iç hat uygulamasına geçmek olduğunu söyledi.

Çalışmaları yürütürken Batum Uluslararası Havalimanı örneğini esas aldıklarını belirten Arıklı, uygulanacak modelin Batum'daki sistemden bazı yönleriyle farklı olacağını ifade etti.

Arıklı, konunun siyasi tartışmalara çekilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Batum modelinin işleyişine ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan özel anlaşmalar kapsamında Batum Havalimanı içinde Türkiye'ye ayrılmış "Hopa Terminali" oluşturulduğunu, yolcuların rezervasyon sırasında varış noktası olarak Hopa (XHQ) kodunu seçebildiğini ancak uçağın fiilen Batum'a indiğini anlattı. Terminalde Türk pasaport ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcuların kara yoluyla Hopa'ya ulaştırıldığını kaydetti.

Bakan Arıklı, benzer bir uygulamanın Ercan'da da hayata geçirilebileceğini belirterek, bunun için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü veya Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'dan ayrıca izin alınmasına gerek olmadığını, önemli olanın bu kuruluşların belirlediği uluslararası standartlara uyulması olduğunu söyledi.

ÜSTEL YALANLADI

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, son günlerde kamuoyunda tartışılan KKTC Havalimanı’nın iç hat statüsü” tartışmalarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaparak, Havalimanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanı olduğunu ve bu statüsünü koruyacağını vurguladı.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle:

“Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanıdır ve öyle de kalacaktır.

Bunun aksini ima eden, düşündüren ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin bir iç hat havalimanına dönüşeceği yönündeki değerlendirmeler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Hükümet ortaklarımızla hedefimiz; bilet fiyatlarını düşürmek, vatandaşlarımızın daha uygun maliyetlerle seyahat etmesini sağlamak ve yeni uluslararası uçuş imkanlarını artırmaktır. Ercan, bizim için sıradan bir havalimanı değil, devletimizin dünyaya açılan en önemli egemenlik kapılarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz teknik çalışmaların amacı, uçuş maliyetlerini iç hat seviyelerine yaklaştırarak vatandaşlarımız lehine ekonomik avantaj sağlamaktır. Henüz hükümetimizin önüne bu konuda gelmiş herhangi bir rapor da bulunmamaktadır. Çalışmalar tamamlandığında gerekli değerlendirmeleri hem hükümet ortaklarımızla yapacak hem de kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendireceğiz.”