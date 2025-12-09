Casino İşletmecileri Birliği, hükümetin müşterek bahis düzenlemesine ilişkin kayıt ve koşulların 13. Maddesine eklediği bir cümleyle online casinolar açılmasına izin veren kararına sert tepki gösterdi.

Başbakan Ünal Üstel’i yasalara aykırı alınan bu karardan geri dönmeye çağıran Casino İşletmecileri Birliği, yasa dışı bu işlemin geri alınmaması durumunda yasalar çerçevesinde her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

Bürokratların son zamanlarda aldığı kararlarla ülkeyi kaosa sürüklediğine dikkat çeken Casino İşletmecileri Birliği, bürokratların aldığı kararların sorgulanmaya ihtiyaç duyduğunun birçok örneği olduğuna vurgu yaptı.

Müşterek bahis düzenlemesine ilişkin kayıt ve koşulların düzenlemesinde bunun bariz olarak görüldüğüne dikkat çeken Casino İşletmecileri Birliği, Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunarak, bürokratların aldığı her kararın titizlikle incelenmesini istedi.

KKTC’de son yıllarda Türkiye’nin gri listeden çıkması için yapılması gereken yasal düzenlemelere sektör olarak destek verdiğini anımsatan Casino İşletmecileri Birliği, kendilerinin de destek verdiği bu mücadelenin son bakanlar kurulu kararıyla riske girdiğine vurgu yaparak MASAK’ı da göreve davet etti.

Böyle bir düzenlemenin özelde şans oyunu sektörü, genelde ise ülke turizmi ve ekonomisine büyük zarar vereceğinin altını çizen Casino İşletmecileri Birliği, bu tür yasal olmayan faaliyette bulunan tüm işletmelerin üzerine gidilmesinin gerekliliğinin de altını çizdi.

Bu kararda imzası bulunan herkesin yasaya aykırı bir metni tasdik ederken bunun sorumluluğunu da üstlenmesi gerektiğini ifade eden Casino İşletmecileri Birliği, kararda imzası olan herkesin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı.