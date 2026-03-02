Ekonomist Ahmet Melih Karavelioğlu, bölgede tırmanan savaşın döviz, borsa, altın ve petrol üzerindeki etkilerini değerlendirdi; panik hareketlerine karşı uyardı

Ekonomist Ahmet Melih Karavelioğlu, bölgede tırmanan savaşın ekonomik yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Döviz, borsa, altın ve petrol piyasalarına dair öngörülerini paylaşan Karavelioğlu, özellikle belirsizlik dönemlerinde panik hareketlerinden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

Karavelioğlu’na göre döviz tarafında ani ve sert bir sıçrama olasılığı düşük.

“Dövizde ani bir patlama beklemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi gerekli önlemleri aldı” diyen Karavelioğlu, olası döviz talebini karşılamak amacıyla firmalara vadeli döviz alım opsiyonlarının açıldığını, ayrıca TCMB’nin kuru kontrol edebilecek rezerv kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Döviz talebinin artması ihtimaline karşı gerekli yasal düzenlemelerin de yapıldığını belirtti.

Borsa tarafında ise daha temkinli bir tablo çizen Karavelioğlu, kısa vadede satış baskısının artabileceğini söyledi. “Borsada tepki satışları gelebilir. Düşüş bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Belirsizlik ortamlarında yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini vurgulayan Karavelioğlu, altın ve gümüş fiyatlarında artış beklendiğini kaydetti. “Bu tür dönemlerde değerli metaller, özellikle altın ve gümüş yükselir. Bu normaldir” diyen Karavelioğlu, buna rağmen hızlı ve sağlıksız haber akışının olduğu dönemlerde ani yatırım kararlarından kaçınılması gerektiğini söyledi. “Her şeyin çok hızlı geliştiği bu süreçte ani hareketlerden kaçınmakta, altın ve gümüşten kısa vadede uzak durmakta fayda var” uyarısında bulundu.

Petrol fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken Karavelioğlu, Brent petrolün 72 dolara yükseldiğini hatırlattı. Petrol ve petrol ürünlerinin en büyük ithalat kalemlerinden biri olduğuna işaret eden Karavelioğlu, “Petrol fiyatlarındaki artış bizim ekonomimizi olumsuz etkiler ve enflasyonu artırıcı bir baskı yaratabilir” dedi.

Karavelioğlu, KKTC’de ekonomi yönetiminin de olası senaryoları dikkate alarak önleyici adımlar atması gerektiğini belirtti. “Bu süreçte farklı senaryolar çalışılmalı ve önleyici bir ekonomi paketi hazırlanmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Karavelioğlu, ekonomik istikrar açısından soğukkanlı ve planlı bir yönetimin önemine dikkat çekti.