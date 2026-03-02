Yapılan ortak açılmaya göre, Girne Bandabulya'da yer alacak "Girne’nin Kalbinde Geçmişten Geleceğe: Bandabulya Girne Tanıtım Lansmanı" saat 10.00'da başlayacak.

Açıklamada, "Kentin tarihsel hafızasında önemli bir yere sahip olan Bandabulya, bu projeyle yalnızca fiziksel bir mekân olarak değil, üretimin, dayanışmanın ve kadın emeğinin görünür kılındığı yaşayan bir sosyal ve ekonomik merkez olarak yeniden hayat buluyor. Bandabulya Girne, yerel üretimi destekleyen, kadın girişimciliğini güçlendiren ve kentin kültürel dokusunu koruyarak geleceğe taşıyan sürdürülebilir bir model ortaya koymayı hedeflemektedir. Proje, Girne’nin sosyal ve ekonomik yaşamına değer katarken, yerel kalkınmada kadın kooperatiflerinin rolünü de güçlendirecektir" denildi.

İşbirliğinin üretim, paylaşım ve toplumsal dayanışma ekseninde şekillenen örnek bir iş birliği modeli olduğu da ifade edildi.