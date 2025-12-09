Çavuş yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarımsal üretim alanlarında çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvancılık Dairesi, Tarım Dairesi ve Veteriner Dairesi ekiplerinin sahada olduğunu ifade eden Çavuş, zarar tespitlerinin anında yapıldığını ve tazminatların en kısa sürede ödeneceğini belirtti.

Bakan Çavuş, afetlerden etkilenen üreticilere, bitkisel üretim alanları için bağlı bulundukları Bölge Tarım Dairesine, hayvansal üretim alanları için ise Bölge Hayvancılık Dairesine başvurarak, zarar tespit müracaatlarını yapmaları çağrısında bulundu.

Yağışların bu akşam ve yarın artarak devam edeceğine dikkat çeken Çavuş, üreticileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Çavuş, “Üretimin devamlılığını sağlamak bizim temel görevimizdir. Çiftçimizin ve hayvancımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.