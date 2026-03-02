Girne Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde 07.00 ile 19.00 saatleri arasında tehlikeli olarak belirtilen bölgeler şöyle:

“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güney doğusu - Kalkanlı 700 m. doğusu - Karpaşa hattının doğusu ile Kuzeyde: Karpaşa - Özhan köyü - Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”

Açıklamada, atış süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili bölgede, sürü otlatmak, zeytin - harup ve diğer ürünleri hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla girilmemesi yanı sıra helikopter uçuşlarına (iniş ve kalkış) engel teşkil edebilecek su römorklarının veya diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı.