Bölgesel gelişmeler ve uçuş iptalleri nedeniyle Dubai’de mahsur kalan kafileden iyi haber geldi. Ülkemizin tanınmış isimlerinden Betül Dizdarlı Hastan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda güvenli bir noktada olduklarını belirterek, süreci yakından takip eden devlet yetkililerine ve kendilerine destek olan ekiplere teşekkürlerini iletti.

Hastan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Şu anda çok güvenilir bir oteldeyiz, bizi arayan başta ilgilenen 5.Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar,ve Milletvekilimiz Resmiye Canaltay veeee Tc konsolosluğuna, turizm bakanlığımıza, dış işleri bakanlığına teşekkür eder, bir an önce hava yollarının açılmasını dileriz…En en mühimi Gemtur'a ekibine Evşim hanımın hakkı ödenmez….."