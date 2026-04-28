CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Haber Kıbrıs ekranlarında Muazzez Gazihan’ın sunduğu Haber ve Ötesi programında, ülkede seçim havasının belirginleştiğini savunarak hükümeti erken seçimden kaçmakla eleştirdi. Kale Kişi, hükümetin özellikle kırsal kesim arsası dağıtımlarıyla seçim sürecini fiilen başlattığını söyledi.

Kale Kişi, Başbakan Ünal Üstel’in daha önce Ocak 2027’yi işaret ettiğini hatırlatarak, hükümet kanadından gelen farklı seçim tarihi açıklamalarının toplumdaki belirsizliği artırdığını ifade etti. CTP olarak seçim talebini zaten açık biçimde ortaya koyduklarını belirten Kale Kişi, artık er ya da geç seçim tarihinin netleşmesinin toplumsal gerginliğin azalması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Meclis’te artık toplum yararına konuların bile sağlıklı biçimde ele alınamadığını söyleyen Kale Kişi, ne yasamanın ne de yürütmenin düzgün çalışabildiğini savundu. Hükümetin topluma verecek yeni bir şeyinin kalmadığını öne süren Kale Kişi, ülkenin daha fazla zaman kaybetmeden seçim sürecine girmesi gerektiğini ifade etti.

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kale Kişi, gençlerin bu dağıtımlara bir umutla gittiğini ancak verilen hak belgelerinin büyük bölümünün gerçek anlamda konuta dönüşemediğini söyledi. Parselasyonu tamamlanmamış, altyapısı hazır olmayan arazilerin dağıtıldığını belirten Kale Kişi, bugüne kadar verilen kırsal kesim hak belgelerinin çok küçük bir bölümünün eve dönüştüğünü savundu.