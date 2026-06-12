Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkan adayını belirledi. Dün akşam gerçekleştirilen ön seçim sonucunda Cemil Sarıçizmeli, CTP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen ön seçime partililerin yanı sıra CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi de katıldı. Örgüt iradesiyle adayın belirlenmesinin önemine dikkat çeken İncirli, CTP’nin demokratik geleneklerine ve katılımcı anlayışına vurgu yaptı.

İncirli: Mehmetçik’i yeniden CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız

İncirli, yaptığı konuşmada CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yaşamına doğrudan dokunan hizmetler ürettiğini belirterek, CTP’li belediyelerin bugün ülkenin dört bir yanında başarılı çalışmalarıyla örnek gösterildiğini söyledi. “Belediyelerimizle gurur duyuyoruz. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ni yeniden CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Mehmetçik’i geri alacağız” diyen İncirli, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmeti sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren, halkın ihtiyaçlarına çözüm üreten ve yaşam kalitesini yükselten yapılar olduğunu ifade etti.

CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarılarını yeni dönemde daha da ileriye taşımayı hedeflediğini kaydeden İncirli, Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinde de halkın ihtiyaçlarını önceleyen, katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.