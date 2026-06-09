Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferans için hazırlık çalışmalarının başladığını söyleyerek, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda ihtiyatlı iyimser olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, dün sabah, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşmesinin ardından, Başkanlık binasından çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Holguin’in açıklamalarına dayanarak iyimser görüldüğünün söylenmesi ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Hristodulidis, görüşmenin “oldukça iyi geçtiğini ve dikkate değer bir görüşme olduğunu” söyledi.

"Her şeyin, BM Genel Sekreterin TC Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve kendisinin Brüksel’de BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başladığını" kaydeden Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferansın hazırlanması için çalıştıklarını belirtti.

İhtiyatlı iyimser olduğunu söyleyen Hristodulidis, Holguin ile bu hafta içerisinde yeniden görüşeceklerini ifade etti.

Holguin’in, Türkiye, Yunanistan ve Brüksel’i ziyaretinin ardından yeniden Kıbrıs’a gelecek olmasının önemli olduğunu ifade eden Hristodulidis, bu çerçevede gelecek hafta Ulusal Konseyi toplamayı planladığını ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

“UZUN BİR YAZ OLACAK”

Konferans tarihinin sorulması üzerine ise Hristodulidis, “Samimi olmak istiyorum, evet bazı tarihleri görüştük ancak bunları açıklamam doğru değil, bazı tarihler konusunda ağız yokladım, uzun bir yaz olacak” diye konuştu.

“OLUMLU SONUÇ ELDE ETMELİYİZ, BM’NİN DE HEDEFİ BU”

Yeni bir süreç başlatılmasına zemin teşkil edecek, çerçeve belgesi gibi bazı fikirler sunup sunmadığı" sorusuna karşılık da Hristodulidis, ayrıntılara girmek istemediğini, önemli olan unsurun sonuç olduğunu, olumlu sonucu elde etmeleri gerektiğini ifade etti. Hristodulidis, bunun Birleşmiş Milletlerin de hedefi olduğunu vurguladı.

Bir başka soruya karşılık da Hristodulidis, her zaman Kıbrıs sorununun özünden, Kıbrıs sorununun başlıklarından söz ettiklerini ifade etti ve “özden bahsediyoruz, özlü konular çok önemli” dedi.

BM Genel Sekreterinin müzakere belgesi hazırlayıp hazırlamayacağı şeklindeki soruyu yanıtlarken ise Hristodulidis, ayrıntılara girmek istemediğini yineledi ve bunun; Genel Sekreterin konusu olmadığını, Genel Sekreterin Güvenlik Konseyi’nin görev tanımı temelinde, belirli çerçevede hareket ettiğini belirtti.

Genişletilmiş konferansın yaz ayı içerisinde toplanmasının hedef olarak kalmaya devam edip etmediği şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, her an için hazır olduklarını, zaten haziran ayında olunduğunu kaydetti. Hristodulidis, çalışmalarının yaz boyunca süreceğini aktardı.

Temmuz ayı sonu veya ağustos ayı başında herhangi bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı şeklindeki soruya ise Hristodulidis, acele etmek istemediğini, temmuzda mı, ağustosta mı, ne zaman olacağının değil oraya varmanın önemli olduğunu söyledi.

Holguin ve Cumhurbaşkanı Erhürmanla üçlü bir görüşme ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de Hristodulidis, bu konuyu ele almadıklarını ancak gündeme gelmesi halinde üçlü görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.