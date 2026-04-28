Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mecliste CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin borçlanma ile ilgili eleştirilerini yanıtlamak üzere söz aldı.

Berova, “Borçlanma ne kadar ve nereye kadar gerekir ise o kadar sürecek.” dedi.

Tek borçlanan devletin KKTC olmadığını vurgulayan ve “Sürekli bir algı oluşturma hadisesi ile karşı karşıyayız. Sanki dünyada tek borçlu devlet biziz veyahut da herhangi bir devletin borcu yoktur algısı yaratılmaya çalışıyor.” diyen Berova, “Bu doğru değil.” dedi.

Örnek olarak da Kıbrıs’ın güneyine işaret eden Berova, “En yakın komşumuzun 23 milyar euronun üzerinde borcu mevcut. Önemli olan borçla ilgili sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Sürdürülebilir bir borç yapısının devam edebilmesi için bunun gayri safhi yurt içi hasıla oranı önemlidir ve buna bağlı olarak da bu oranın yüzde 3 ve altında olması sürdürülebilliğin göstergesidir. 3 ile 5 arasında bir oran ortaya çıkarsa bu sıkıntılı bir süreç ortaya koyabilir.” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine değinen Berova, geçmiş yıldan olan borcun 14,7 milyar TL olduğunu aktardı. Berova, 25,5 milyar TL net borca karşılık gelebilecek bir bütçe ortaya koyduklarını anlattı.

Kısa vadeli bir borçlanma stratejileri olduğunu belirten Berova, mart ayı gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşandığını da ifade etti.

Bütçe öngörüsü yaparken bir önceki yılın enflasyon rakamların dikkate aldıklarını belirten Berova, gider azaltıcı ve gelir artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Berova, bu önlemlerden birinin de hayat pahalılığı ile ilgili komiteye geri gönderilen tasarılar olduğunu kaydetti.

Mayıs ayının tahsilat açısından sıkıntılı bir ay olacağını ve bu nedenle birtakım önlemler aldıklarını aktaran Berova, alınan önlemlere değindi. Berova, 22 milyar TL’ye ulaşmış bir borç stoğu olduğu bilgisini de verdi.

Banka ve sigorta işlem vergisinin kapsamının genişletilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını belirten Berova, bundan da 3 milyar TL’lik bir vergiye ulaşmayı hedeflediklerini ve detayları paylaşacaklarını söyledi. Berova, tatil evlerine ilişkin yasanın geçtiğini ve buradan da gelir beklediklerini belirtti.

Gelir artırıcı önlemlerle 10-15 milyar TL’lik bir alan söz konusu olduğunu belirten Berova, çalışmalarını, plan ve programlarını yaptıklarını söyledi.