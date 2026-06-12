Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün “Cumhurbaşkanlığı’nda 200 Gün” başlıklı basın toplantısında konuştu. Seçim öncesinden itibaren hedefler ortaya koyduklarını ve bu hedefleri beş başlıkta özetlediklerini dile getiren Erhürman, Kıbrıs sorunu meselesinin Cumhurbaşkanlığı’nın en temel görev alanlarından biri olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi var. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi anketlerin de gösterdiği, benim sokakta da gördüğüm aslında benim aldığım yüzde 63 oyun dahi üzerindedir” diye konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanının bunu görmezden gelemeyeceğini vurguladı. Dört maddelik metodolojiye bağlı kalmaya devam ettiklerini dile getiren Erhürman, “Bugüne kadarki tecrübelerden bir ders çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Metodolojinin çerçevesinin, “Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere” olduğunu söyleyen Erhürman, dört maddenin iyi niyetle ve çözüm iradesi doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığının ortaya koyduğu dört maddelik metodolojiye bağlı kaldığını ve bu maddelerin Birleşmiş Milletler nezdinde son dönemde içselleştirilmeye başlandığının görüldüğünü kaydeden Erhürman, “gerçekten çözüme ulaşma” hedeflerine işaret etti.

Dört maddelik öneriyi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve görüştükleri diplomatik temsilcilerle paylaştıklarını kaydeden Erhürman, önerilerin uluslararası muhataplar tarafından özellikle bu son dönemde değerlendiriliyor olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, dört maddeye yönelik “asla kabul edilemez” şeklinde bir yaklaşımla karşı karşıya olunmadığına da dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in görev süresinin son döneminde Kıbrıs sorununa ilgisini kaybetmediğini aksine bu konuya önem verdiğinin herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Erhürman, Guterres’in birçok kez “Bu defa farklı olacak.” vurgusu yaptığını hatırlattı.

Genel Sekreterin aşamalı yaklaşım ve zaman sınırlaması üzerinde de durduğunu kaydeden Erhürman, bu değerlendirmelerin kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının müzakereye karşı olmadığını ancak geçmişteki sonuçsuz süreçlerin tekrarlanmasını istemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, “Biz müzakere olsun diye müzakere değil, gerçekten çözüme ulaşacak bir süreç istiyoruz.” dedi.

Türkiye ile ilişkiler bağlamında değerlendirmelerde bulunan Erhürman, hedefin bu ilişkilerin doğru zeminde ve iyi ilişkiler anlayışıyla yürütülmesinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununa ilişkin dış politika faaliyetlerinin geçmişte de Türkiye ile istişare içerisinde yürütüldüğünü ifade eden Erhürman, kendi döneminde de aynı yaklaşımın devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Kıbrıs sorunuyla ilgili süreci Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir istişare ve koordinasyon içerisinde yürütmeye devam ediyoruz.” dedi.

Bir soruya karşılık, “Ben çözüm isteyen biriyim ama çözüm istemek demek ‘çözüm isterim’ diyerek, ortaya çıkabilecek fırsatları züccaciye dükkanına girmiş fil gibi devirip, devirip, götürmek demek değil” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeni bir hayal kırıklığı istemediğinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı bu defa, bu iş çözüme ulaşsın istiyor. Ben bu bilinçle hareket ediyorum. 2004, 2017... 2026 hayal kırıklığı eklemem ucuna. Bütün iyi niyetimle arkadaşlarımla birlikte bu süreçten sonuç alınsın diye uğraşıyorum. Kimin ne yazdığı ne çizdiği de üzerimde zerre baskı oluşturmaz… Kesinlikle umutsuz değilim ama umut tacirliği yapacak hiç değilim.”