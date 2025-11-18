Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Meclis’in gündemine gelen Mağusa İlahiyat Koleji’ne ilişkin protokolle ilgili konuştu.

Ülkede yaşanan sorunlara karşı duyarsız bir hükümet olduğunu belirten Özuslu, şöyle dedi: “Ciddi ekonomik sıkıntılar var. Geçinemeyen insanlar ve aileler var. Memleketin güvenliği gittikçe insanlarımızı tedirgin eder noktaya geldi. İnsanlarımız ilaca erişemiyor. En temel hak olan sağlıklı yaşam hakkı bile gasbediliyor. Hükümet, bu sıkıntılarla ilgileneceği yerde sürekli Türkiye ile protokoller imzalayıp, hukuku ayaklar altına alarak ve parlamentoyu devre dışı bırakarak, Anayasa ve yasaları çiğniyor. Bir de imza atıldıktan sonra onay almaya çalışıyorlar.”