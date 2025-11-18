CTP Milletvekili Erkut Şahali, yeni bir ilahiyat “vakası” ile karşı karşıya olduklarını ve ülkede önceliğin bu olmadığını söyledi.

Şahali, ülkede, çağdaş, laik eğitimin önünün açılması gerekirken, çağdaş sınıflar, okullar yapılması gerekirken, konteyner sınıfların kaldırılması yerine ilahiyat koleji görüşülmesinin "kabul edilemez" olduğuna işaret etti.

Şahali, “hedef, her ilçeye bir ilahiyat koleji yapılması mı” diye sordu. Şahali, hükümete bu konuda karşı olduklarını, destek vermeyeceklerini söyledi.