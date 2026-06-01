Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetlisi olarak 3 Haziran’da Kazakistan’a resmi ziyaret yapacak.

İlk kez bir Rum liderin ziyaret edeceği Kazakistan’da ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Büyükelçiliği açılışı da yapılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rum Başkan Hristodulidis’e ‘Dostluk Nişanı’ da takdim edecek.

Kazakistan, Güney Kıbrıs’a ilk büyük elçilik açan Türk devleti olmuştu.

Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ziyaret Hristodulidis'in Kazakistan’a gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Hristodulidis, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ile görüşmesinin yanı sıra Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu’na hitap edecek ve Kıbrıs’ın Astana Büyükelçiliği’nin açılışını yapacak.

Hristodulidis ve beraberindeki heyet, salı günü iki ülke arasında sefer yapacak ilk direkt uçakla Kazakistan’a hareket edecek.

Çarşamba günü Tokayev ile önce baş başa görüşecek olan Hristodulidis, daha sonra iki ülke heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş toplantılara iştirak edecek. Görüşmelerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından kendisine “Devlet Dostluk Nişanı” takdim edilecek.

Ziyaret kapsamında yükseköğretim ve araştırma, kültür, spor, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ile e-devlet alanlarında mutabakat zaptlarının imzalanması öngörülüyor.

Kazakistan son olarak KKTC’nin de katıldığı TDT zirvesine ev sahipliği yapmıştı.