Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tezinin net olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler himayesinde kapsamlı bir çözüm için resmi müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği son görüş alışverişinde Kıbrıs meselesinin de gündeme geldiğini ifade etti. Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin sürecin tüm aşamalarında “aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır” olduğunu kaydetti.

Leyen, Türkiye’nin Avrupa Birliği için önemli bir ortak olduğunu belirterek, Akdeniz’de istikrar, güvenlik, uzun vadeli barış ve refahın teşviki için yakın iş birliğinin gerekli olduğunu kaydetti. Von der Leyen ayrıca, Orta Doğu’daki gerilimlerin azaltılması ve sivillerin korunması konusunda da ortak hedefler bulunduğunu ifade etti.

Leyen, AB'nin istikrarlı ve güvenli bir bölgeye sahip olması ve Türkiye ile uluslararası hukuka dayalı iş birliği çerçevesinde karşılıklı menfaat sağlayan bir ilişki geliştirmesinin stratejik açıdan faydasına olacağını belirtti.

Habere göre Leyen, Akdeniz Paktı'yla ilgili olarak ise, Komisyonun paktın hazırlanması; özellikle de amiral gemisi girişimlerini uygulamaya koyan ilk Eylem Planı konusunda Güney Kıbrıs ile mükemmel bir iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Leyen, bu anlaşmanın enerji, güvenlik ve bağlantı gibi alanlarda Güney Kıbrıs'a önemli faydalar sağlayabileceğini ve Güney Kıbrıs’ın bir köprü görevi gördüğünü kaydederek, özellikle yenilenebilir enerji, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bölgesel bağlantı projeleri konularında Avrupa ile Doğu Akdeniz arasında stratejik bir köprü rolü oynadığına işaret etti.