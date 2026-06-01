Güney'de yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “gözlerden uzakta”, Kıbrıs sorununda “yeni bir çözüm planıyla” ilgili bir inisiyatif yürüttüğü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buna “yeşil ışık yaktığına” dair “birbiri ile çelişen” ve "soru işaretleri yaratan" açıklamalar yaptığını yazdı.

Gazete haberi “2026 Kıbrıs Sorunu Çözüm Planına Dair ‘Telefon Arızası’… Erdoğan Ne Dedi, Guterres Ne Ciro Etti, Hristodulidis’e Ne Söyledi ve Ankara Gerçekte Ne İstiyor” başlığı altında değerlendirdi.

Habere göre Hristodulidis, Rum Ulusal Konseyi’ni bilgilendirmesi sırasında “Guterres’in, görev süresinin tamamlanmasından önce yıl sonunda, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle, çözüm şekline değinmeden ve Crans Montana’ya atıf yapmadan bir belge sunmak eğiliminde olduğunu, bu belgenin, yeni Genel Sekreter’e miras kalmasını ve taraflar arasındaki çözüm görüşmelerine çerçeve oluşturmasını hedeflediğini” söyledi.

Güney Kıbrıs’taki milletvekili seçimine 12 gün kala da konuyu “Alpha” isimli yayın organına verdiği söyleşi ile kamuoyunun bilgisine getiren Hristodulidis, "Guterres’in çözümle ilgili inisiyatifinin gözlerden uzak devam etmekte olduğunu” öne sürerek “bizi çok daha somut bir şeye götürebilir ve önümüzdeki 6 ay içerisinde karar vermemiz istenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, Hristodulidis’in Genel Sekreter Guterres’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğüne de vurgu yaparak “Erdoğan’ın, projesini yürütmesi için Guterres’e yeşil ışık yaktığı izlenimi vermeye özen gösterdiğini” yazdı. "Guterers’in inisiyatifinin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde olacağını” söylediği belirtilen haberde, bunun, Rum Ulusal Konseyi’nde söylediklerinin "tam tersi" olduğuna dikkat çekti.

Gazete, görüşüne baş vurduğu, Kıbrıs sorununda birinci elden bilgi sahibi olan yabancı bir diplomatın söylediklerini şöyle aktardı:

“Bizim bildiğimiz, Tayyip Erdoğan’ın, Ada’daki gerçeklerin dikkate alınması katı şartı ile çözüme ilerlemeye hazır göründüğüdür. Gerçekler de defalarca söylendiği üzere Kıbrıs Türk toplumunun egemen eşitliğinin tesis edilmesidir. Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafından ve BM aracılığıyla doğrudan ticarete, diret uçuşlara ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumla doğrudan ilişki kurmasına rıza göstermesini defalarca istediği de biliniyor. Bu tezler biliniyor, esasen ön şart haline geldiler ve bize aktarıldığı kadarıyla değişmediler. Bildiğimiz kadarıyla Sayın Erdoğan, daha çok da Sayın Fidan Sayın Guterres’e Ankara’nın bu tezlerini tekrarladı. Bu nedenle Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tezlerini değiştirme sinyali verdiğinin düşünülmesi tuhaf olabilir.”

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ege ve Doğu Akdeniz’deki Türk taleplerini kodlayarak yeni bir Mavi Vatan yasası ilerletmekte olduğuna" dikkat çeken gazete, “dolayısıyla, Erdoğan-Guterres ve Guterres-Hristodulidis arasındaki iletişimdeki çatlağın sebebini kimsenin söyleyemeyeceği bir ‘telefon arızası’ ile karşı karşıyayız” ifadesine yer verdi. Ayrıca, “Guterres’in Erdoğan ile görüşmesinden neler ciro ettiğinin ve Hristodulidis’e neler aktardığının, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmeden neler ciro ettiğinin bilinmediğine” dikkat çekti.

Gazete, Hristodulidis’in Rum Ulusal Konseyi’nde "başka, Alpha isimli yayına başka konuşmasının" soru işareti yarattığı kaydedilerek, “öğrendiğimiz kadarıyla Konsey’de Genel Sekreter’in, Kıbrıs sorununda ardılına miras olarak bir belge hazırladığına atıf yaptı. Söyleşide ise Guterres’in, görev süresinin sonunda Kıbrıs sorununda inisiyatif aldığından ve çözüm planı sunabileceğinden söz etti” ifadesini kullandı.

Haberde, Hristodulidis’in, Guterres’in "inisiyatifinin gözlerden uzak olduğunu söylemesine rağmen bu konuyu aydınlatmaya özen göstermesinin ve bu açıklamalar için seçtiği zamanlamanın (seçime 12 gün kala)" soru işareti yarattığına dikkat çekildi.