Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín'in adaya gelişi öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yaptığı açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Gülbahar'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín’in adaya gelişi öncesinde yaptığı açıklamayı dikkatle okuduk.

Açıklamada 'sabır', 'soğukkanlılık', 'diyalog' ve 'diplomasi' vurguları yapılmakta, kamuoyundan da sürece ilişkin beklentilerini sınırlı tutması istenmektedir.

Ancak Sayın Erhürman’ın kamuoyuna açıklaması gereken çok önemli hususlar bulunmaktadır.

Her şeyden önce kendisine şu soruları yöneltmek istiyoruz:

Seçim döneminde ortaya koyduğu dört maddelik yaklaşımına ne olmuştur?

Göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içerisinde gerçekleşmesini beklediğini ifade ettiği açılımlara ve gelişmelere ne olmuştur?

Aradan yaklaşık sekiz ay geçmiştir. Bu sekiz aylık süre içerisinde Rum tarafı hangi konuda pozisyon değiştirmiştir?

Hangi konuda Kıbrıs Türk tarafına umut vermiştir?

Hangi konuda egemen eşitliğimizi veya Rum tarafı ile eşit uluslararası statümüzü kabul etmeye yaklaşmıştır?

Eğer Sayın Erhürman’ın kamuoyunun bilmediği bazı gelişmeler veya iyimser olmayı gerektiren bazı somut göstergeler varsa, bunları halkımızla paylaşması gerekir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik demokratik yönetimin temel ilkeleridir. Halktan sabır talep edenlerin, bu sabrın hangi gelişmelere dayandığını da açıklama sorumluluğu vardır.

'TÜRKİYE, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM POLİTİKASINI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Bunun yanında çok daha önemli bir konu bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, bugün de KKTC’nin egemen eşitliğinin ve Rum tarafı ile eşit uluslararası statüsünün teyit ve tesciline dayalı iki devletli çözüm politikasını sürdürmektedir. Bu politika en üst düzeyde ve defalarca ifade edilmiş resmi devlet politikasıdır.

Sayın Erhürman ise çeşitli açıklamalarında Kıbrıs konusunda herhangi bir çözümün Türkiye’nin onayı ve desteği olmadan mümkün olmayacağını vurgulamaktadır.

O halde kamuoyu adına şu soruları da sormak durumundayız:

Türkiye ile yürütülen istişarelerde iki devletli çözüm politikası hangi noktadadır?

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hedefi aynen korunmakta mıdır?

Yoksa bu hedeflerden uzaklaşılmasını gerektirecek yeni bir yaklaşım mı söz konusudur?

Eğer böyle bir durum varsa, bunun Kıbrıs Türk halkından gizlenmeden açık ve net biçimde ortaya konulması gerekir.

Kıbrıs Türk halkı, geleceğini ilgilendiren böylesine hayati konularda belirsizlik değil açıklık, kapalı kapılar ardında yürütülen süreçler değil şeffaflık istemektedir.

Biz de sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini destekliyoruz. Ancak çözüm arayışlarının hangi siyasi zeminde yürütüldüğünün, milli hak ve çıkarlarımızın nasıl korunacağının ve Türkiye’nin savunduğu iki devletli çözüm politikası ile nasıl bağdaştırılacağının kamuoyuna izah edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kıbrıs Türkü Rum-Yunan ikilisi ile onların haksızlıkları karşısında 10 yıllardır sabrediyor ama Rum tarafının uzlaşma yoluna gelmesi diye bir durum asla söz konusu olmuyor.

Niçin bekleyelim? Rum değişti mi?

Milli Mücadele Vakfı olarak Sayın Erhürman’ı bu konularda açık, net ve tatmin edici açıklamalar yapmaya davet ediyoruz"