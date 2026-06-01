Güney Kıbrıs’ın, yoğun jeopolitik yeniden yapılanmaların, askeri çatışmaların ve yeni ticaret ile enerji güzergâhlarının şekillendiği bir dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Hint-Pasifik arasında köprü olma rolünü güçlendirmeye çalıştığı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, Rum Hükümeti’nin, Hindistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'nın da katılımıyla hafta içinde Limasol’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı’nı (Gymnich) değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, hükümetin stratejisi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC), Hindistan ve Suudi Arabistan ile iş birliği olanakları ile bölgedeki değişen güvenlik ortamının yarattığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kombos, Gymnich toplantısının başarılı şekilde gerçekleştirilmesinin yoğun bir kolektif organizasyon çalışmasını gerektirdiğini belirterek, organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kendi girişimleriyle, hem Güney Kıbrıs’ın hem de AB’nin önemli ortakları olan Hindistan ve Suudi Arabistan’a toplantıya katılım daveti gönderdiklerini kaydeden Kombos, bunun sayesinde bölgesel ve uluslararası jeopolitik gelişmeler konusunda açık ve samimi görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Kombos, Hindistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Orta Doğu’daki gelişmeleri, uluslararası ticaret sisteminde ve özellikle tedarik zincirlerinde ortaya çıkan zayıflıkları ve bunların gelecekte nasıl ele alınabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

IMEC’in iddialı bir girişim olduğunu ancak çeşitli nedenlerle henüz uygulanabilir bir plana dönüşemediğini belirten Kombos, Körfez bölgesindeki krizin bu süreci etkilediğini, buna rağmen yeni ticaret koridorlarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Hindistan’ın söz konusu koridorun başlangıç noktası olduğuna işaret eden Kombos, dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan ile Güney Kıbrıs arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlenmekte olduğunu ifade etti.

Kombos, Körfez bölgesindeki krizlerin stratejik konuma ve güçlü denizcilik altyapısına sahip ülkeler için yeni fırsatlar yarattığını belirterek, liman ve lojistik kapasitesini geliştirebilen ülkelerin bu süreçten avantaj sağlayacağını söyledi.

Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme çabalarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Kombos, Güney Kıbrıs’ın dış politikasını “sıfır toplamlı bir oyun” olarak görmediğini belirtti. Hiçbir ülkeyle rekabet içinde olmadıklarını söyleyen Kombos, ulusal çıkarlar doğrultusunda somut sonuçlar elde etmeye odaklandıklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın hem Arap ülkeleri hem de İsrail ile yakın ilişkiler sürdürdüğünü kaydeden Kombos, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn ile yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Kombos, Gazze’ye yönelik "Amalthea" insani yardım girişimi ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği projeleri örnek göstererek, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle güçlü iş birliği içerisinde olduğunu belirtti. İsrail ile stratejik öneme sahip ilişkilerin de sürdüğünü ifade eden Kombos, bu sayede taraflara sahadaki gerçek durumu doğrudan aktarabildiklerini dile getirdi.