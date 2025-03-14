Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ulusa sesleniş konuşmasında dile getirdiği unsurlara DİSİ ve AKEL’den tepki geldiğini, hükümeti destekleyen DİKO, EDEK ve DİPA partilerinin ise olumlu yorumlarda bulunduklarını yazdı.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, Hristodulidis’in ulusa seslenişini, Cenevre Konferansı’na çok kısa bir süre kala gerçekleştirmesinin yanlış olduğu vurgulandı ve “başkan yanlış konferansa odaklanıyor” yorumunda bulunuldu.

Hristodulidis’in Cenevre toplantısına hazırlık yapmaya odaklanmak yerine kendini haklı çıkarmaya çalıştığı belirtilen açıklamada “halkın artık sürekli yinelenen boş laflardan bıktığı” ifade edildi.

AKEL’den yapılan açıklamada ise Hristodulidis’in “yeşil vergiler” getirileceği açıklamasına odaklanılarak “bu vergilerin getirilmesine karşı olunduğu” vurgulandı.

Habere göre DİKO, EDEK ve DİPA partilerinden yapılan açıklamalarda ise Hristodulidis’in açıklamalarına ve politikalarına yönelik olumlu düşünceler ve destek belirtildi.

- - İzlenme oranı düşük

Öte yandan Politis gazetesi, Hristodulidis’in ulusa seslenişinin Güney Kıbrıs seyircisinin ilgisini çekmediğini, haber saatine denk gelmesine karşın reytinglerin düşük kaldığını ve farklı bir zaman diliminde olsa bu oranları dahi alamayacağını yazdı.

Habere göre Hristodulidis’in ulusa seslenişinin izlenme oranı “Alpha” kanalında yüzde 14,3, “Omega” kanalında yüzde 13, ANT1 kanalında yüzde 11,6 ve RIK1 kanalında yüzde 11,5’e ulaşırken, her kanalda izleyici sayısının 35 ila 40 bin arası olduğu vurgulandı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta çok izlenen bir dizinin 70 bin seyirciye ulaştığı da ifade edildi.