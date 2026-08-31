AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, partisinin her daim Maronit toplumunun tarafında olacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Stefanu, dünkü Koruçam ve Karpaşa ziyaretinde yaptığı açıklamada, AKEL heyetinin Koruçam ile Karpaşa’ya düzenlediği ziyarette, Maronit toplumunun yanında olduğunu ve köklerine, yani Koruçam’a bağlı kalabilmek için verdikleri zorlu mücadeleyi desteklediklerini gösterdiğini kaydetti.

Habere göre Stefanu, AKEL’in, Kıbrıs sorununa “İşgali bitirecek” ve ülkeyi yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması hususunda kararlılıkla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Stefanu, Maronit toplumunun “Kıbrıs halkının” ayrılmaz bir parçası olduğunu ve hedefin, tüm insanlar için kalıcı barış ve güvenliği tesis edecek, refah içinde bir Kıbrıs olduğunu belirtti.

Habere göre Stefanu, her iki köydeki Maronit toplumundan yaşadıkları sorunları dinleyerek, devletin “Mahsurları” desteklemekle yükümlü olduğu mesajını verdi.