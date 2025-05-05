Rum basını, Hristoduldis’in, İsrail ziyaretinin, Husilerin İsrail saldırısından hemen sonra gerçekleştirildiğine de dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesi “İsrail’in En Yakın Dostlarından Biri” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Andoniu’nun yazılı açıklamasında dayanarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i karşılarken Güney Kıbrıs’ın, İsrail’in en yakın dostlarından biri olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Antoniu’nun açıklamasına göre Herzog, İsrail’de geçmiş günlerde çıkan yangınların söndürülmesi çabalarında sağladığı katkıdan dolayı Güney Kıbrıs’a teşekkürlerini de sundu.

Husilerin İsrail’e saldırı düzenlemesine karşın Hristodulidis’in ziyaret gerçekleştirmesine yönelik duyduğu takdiri de dile getiren Herzog, İsrail’in son zamanlarda uğradığı saldırılardan bahsederken Hamas tarafından rehinelerin serbest bırakılması konusunda uluslararası çabanın gerekliliğini belirtti.

Antoniu açıklamasında ayrıca Herzog’un 2026 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak olmasından dolayı Güney Kıbrıs’ tebrik ettiğini ayrıca iki ülke arasında, haftada 110’u aşkın uçuşun yapıldığını belirttiğini ve Güney Kıbrıs’ın İsrail’in en yakın dostlarından biri olduğunu söylediğini ifade etti.

Antoniu’nun açıklamasına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise görüşmede İsrail’in ulusal yıl dönümü nedeniyle Herzog’a tebriklerini sunarken yangınların söndürülmesinde Güney Kıbrıs’ın İsrail’in yanında olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın başka ülkelerle daha fazla iş birliği için çalışan güvenilir ve öngörülebilir bir komşu ülke olduğunu ifade etti.

Hristodulidis rehin ailelerle yaptığı görüşmeye ilişkin derin duygularını da dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda Hristodulidis, enerji, turizm ve ticaret alanlarında daha fazla iş birliğinin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hristodulidis görüşme sırasında Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı'ndaki öncelikleri konusunda da bilgilendirmede bulundu.

Gazete haberinde Hristodulidis-Herzog arasındaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arasındaki genişletilmiş toplantıya geçildiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis İsrail temasları çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından da kabul edildi.

Hristodulidis daha sonra Ramallah’a geçerek Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü.

Haravgi gazetesi “Hristodulidis Tepkilere Meydan Okudu ve Netanyahu İçin İsrail’e Gitti” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tepkilere meydan okuyarak Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e gittiğine dikkati çekti.

Gazete Hristodulidis’in, Netanyahu ile, Gazze’deki askeri saldırının genişletilmesine ilişkin planıyla toplanan Bakanlar Kurulu’ndan önce bir araya geldiğini belirtti.

Hristodulidis’in dün sabah İsrail’e gittiğini, öğleden sonra ise Hamas tarafından 7 Ekim 2023’te kaçırılan iki rehine aile ile bir araya geldiğini belirten gazete Hristodulidis’in bunun akabinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, daha sonra saat 17.00’de ise Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Hristodulidis dün saat 19.00’da ise Filistin lideri Mahmud Abbas’ın onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Alithia gazetesi ise ilgili haberi “İsrail’de Hristodulidis Kendisine Karşı Protestoyla Karşılandı” başlığıyla verirken Hristodulidis’in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi sırasında KKTC’deki Rum mallarını “gasp ettiği” iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan İsrailli iş insanı Simon Mistriel Aykut’un destekçileri tarafından protesto edildiğini de yazdı.

Gazete haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanhayu’nun Hristodulidis görüşmesi çerçevesindeki açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Netanyahu görüşmede iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden söz ederken görüşmelerin; siyasi ve diplomatik, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki iş birliğine odaklanacağını belirtti.

Netanyahu ayrıca iki ülkenin aynı değerleri ve ortak çıkarları paylaştıklarını, geleceklerini de güvence altına almak istediklerini ifade etti.

Bölgedeki IMEC’in (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) önemini de vurgulayan Netanyahu, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasındaki başarılı üçlü iş birliğinden söz etti ve İsrail’in yakın zamanda üçlü zirveye ev sahipliği yapmayı arzu ettiğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu belirtti.