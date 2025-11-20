Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen 13’üncü enerji sempozyumunda konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve ABD’yle birlikte 3+1 oluşumuna katılmasının Rum kesiminin Doğu Akdeniz’deki enerji gelişmelerinin merkezinde ve Avrupa’ya yönelik potansiyel bir koridor olma hedefini güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmasında 2027 yılında “Kronos-Damietta” altyapısı aracılığıyla ilk “Kıbrıs” doğal gazı ihracatının gerçekleştirilebileceğine dair tahminlere de atıfta bulunan Hristodulidis, böyle bir gelişmenin Güney Kıbrıs’ı Avrupa enerji haritasına dahil edeceğini dile getirdi.

Hristodulidis’in konuşmasının ana noktasının Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı olduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in elektrik bağlantısıyla ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le istişare içerisinde teknik ve ekonomik verilerin güncellenmesinin kararlaştırıldığını söylediğini iletti.

Hristodulidis konuşmasında, şirketlerin tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki yeni bölgelere ilişkin ilgisine de atıfta bulunarak, 26 Kasım’da enerji konusunda görüşmelerde bulunmak için Lübnan’a gideceğini de açıkladı.

10’uncu parseldeki “Pegasus” yatağında kısa süre önce yapılan keşfin Güney Kıbrıs’ın rezervleriyle ilgili tahminleri yaklaşık 20 milyar ayak küpe çıkardığını da öne süren Hristodulidis, 2026 yılında yatırım kararının alınması için “Afrodit” ve “Kronos” yataklarıyla ilgili prosedürlerin de ilerlediğini dile getirdi.

Gazeteye göre “Energean” şirketi CEO’su Mathios Rigas ise sempozyumda yaptığı konuşmada siyasi irade ve altyapıların koordineli bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, 12 ayda hayata geçirilebilecek “Kariş” sahasından Güney Kıbrıs’a yönelik boru hattı planını da ortaya koydu.

Rigas, ucuz doğal gazın elektrik üretimi ile sanayiyi güçlendireceğini de söyledi.

İsrail’in Güney Kıbrıs büyükelçisi Aviv Ezra ise konuşmasında İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkiler ve iş birliğine değindiğini ifade ederken, “Afrodit-İsai” yatakları yanı sıra NewMed-CIPOC yeni boru hattı planındaki ilerlemeye işaret etti.

- -Papanastasiyu

Gazeteye göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu ise sempozyumda yaptığı konuşmada, “Afrodit ve İsai” yatakları konusunda Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki devletlerarası anlaşmanın son aşamada bulunduğuna dair yeni taahhütler verdi.

Bu konunun 10 yıldan fazla bir süredir çözüme kavuşmadığını ifade eden Papanastasiyu, anlaşma metninin tamamlandığını, Rum kesiminin gözlemlerini içeren son taslağın İsrail’e gönderildiğini ve hedefin yıl sonuna kadar imzaların atılması olduğunu dile getirdi.

Sözde Rum MEB’indeki gelişmeler konusunda ise Papanastasiyu, Doğu Akdeniz’deki istikrarı güçlendiren aynı zamanda Avrupa’ya yönelik ihracat perspektifleri yaratan önemli ilerlemeden söz etti.

Doğal gazın taşınması ve işlenmesi konusunda Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki teknik süreçlerin ilerlediğini de dile getiren Papanastasiyu, planlamaya göre “Kronos” yatağından doğal gaz satışı yapılmasına dair müzakerelerin gelişme halinde olduğuna işaret etti.

Öte yandan konuşmasında “Damietta” sahasından ülkenin iç ihtiyaçlarının karşılanması için LNG ithal edilmesi olanağını ihtimal dışında bırakmayan Papanastasiyu, Energean şirketi ile Cyfield arasında imzalanan memoranduma da değinerek, Güney Kıbrıs’a doğal gaz ithal edilmesine yönelik en uygun modele karar verilmesi için tüm senaryoların değerlendirildiğini belirtti.

Haber, Alithia gazetesinde “Başkan Yeni Elektrik Bağlantıları İstiyor”, Fileleftheros’ta “Başkandan Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ve Avrupa’da Enerji Konusundaki Rolüne İlişkin İddialı Hedefler”, Politis’te ise “Energean’ın Önerisi Değerlendiriliyor- Kıbrıs MEB’inde Yeni Yatırımlar İçin İlgi- Başkan Hristodulidis Bölge Devletleriyle Elektrik Bağlantılarının Masada Olduğunu Söyledi” başlıklarıyla yer aldı.