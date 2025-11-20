Haravgi gazetesi, Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) olarak hellimin Ocak-Haziran 2025 tarihleri arasında yurt dışına ithal edilen ürünler arasında ikinci sıraya yerleştiğini yazdı.

Söz konusu dönemde, 201 milyon 100 bin Euro’luk ihracatla hellimin, tüm ihracatın yüzde 11,1’ini oluşturduğunu aktaran gazete, ilk sırayı ise yüzde 60’lık bir payla “fosil yakıtlar ve yağların” aldığını vurguladı.

Bugüne kadar ikinci sırada yer alan "ilaç" ihracatı geliri ise 174 milyon 500 bin Euro'ya gerileyerek, hellimin ardından üçüncü sıraya düştü.

Gazete, hellimin MİK patentinin alınmasının, AB ülkelerinde tüketimin fazlalaşmasının ve hellimin taklitlerden korunmasının, ihracatın artmasını sağlayan faktörlerden bazıları olduğunu da aktardı.