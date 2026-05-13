Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldidis "Kıbrıs sorununda çözüm planının yılsonuna kadar hazır olabileceğini" savundu.

AlphaNews, Hristodulidis’in Alpha TV’ye verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununun çözüm yolunda önemli gelişmelerin önünü açan ve enerjiyle ilgili yoğun perde gerisi istişareler yapıldığını, Kıbrıs sorununda çözüm planının 2026 sonundan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin önce sunulabileceğini öne sürdü.

Hristodulidis bu gelişmedeki belirleyicinin, Genel Sekreter Guterres’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da yaptığı görüşme olduğunu, Erdoğan’ın Genel Sekreter’e özlü görüşmeler için "yeşil ışık yakmış göründüğü" savundu.

Genel Sekreter’le Brüksel’de yaptığı görüşmeye de değinen Hristodulidis, yaz döneminde Kıbrıs sorununda yeni gayriresmi çoklu konferans çağrısı yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Hristoduldidis, Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in haziran ayında adaya geleceğini de açıkladı.

Hristodulidis Rum yönetiminin Türkiye-Avrupa ilişkileriyle ilgili, “gözlerden uzak”, iki bölgeli iki toplumlu federasyon hedefinden şaşmayan hamlelerde bulunduğunu da söyledi.

Enerji konusuna da değinen Hristodulidsi ENI ve TOTAL şirketleriyle müzakerelerin olumu seyrettiğini, büyük olasılıkla gelecek iki hafta içinde doğal gazın Mısır üzerinden Avrupa’ya satılması sonucuna varılacağını belirtti.

Hristodulidis önümüzdeki on beş gün içerisinde EXXONMOBİL ile yapılacak görüşmelerde hem sözde Rum “MEB’i” içindeki mevcut sahalarla ilgili hem de yeni lisanslar verilmesi konularında önemli gelişmeler olacağını da belirtti.