Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik şebekelerini deniz altından birbirine bağlamayı amaçlayan Great Sea Interconnector (GSI) projesine ilişkin gelişmeler bugün Rum basınında yer buldu.

Alithia gazetesi, “6 Ay Sonra Finansör (Sponsor) Arayışına Girdiler” başlıklı haberinde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin uygulanmasını devralan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin yeni bir adım attığını yazdı.

Haberde, ADMİE’nin projenin güncellenmiş ekonomik ve teknik parametrelerinin netleştirilmesine yönelik durum tespit çalışmasının finanse edilmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’na başvuru yapma konusunda onay aldığı belirtildi.

Gazete, “yetkili kaynaklara” dayandırdığı haberinde, söz konusu başvurunun işleme alınma olasılığının, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos ile Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen’le dün gerçekleştirdiği görüşme çerçevesinde teyit edildiğini aktardı.

KİPE’ye dayandırılan haberde ayrıca, Damianos ile Papastavru’nun 20 Nisan tarihinde Avrupa Yatırım Bankası’nı, ADMİE’nin ilgili talepte bulunma niyeti konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

Haberde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın projenin ekonomik ve teknik parametrelerinin güncellenmesine ilişkin kararının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında gerçekleştirilen hükümetler arası toplantının ardından, 2025 yılının kasım ayında açıklandığı da anımsatıldı.

Gazete, projeye ilişkin durum tespit çalışması yapılacağının 2025 yılının kasım ayında duyurulmasına rağmen, ADMİE’nin Avrupa Yatırım Bankası’na yönelik talebinin işleme alınma ihtimalinin ancak dün teyit edildiğine dikkat çekti.