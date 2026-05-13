AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, AB ve NATO üyesi ülkelerin bir tehditle karşı karşıya kalmaları durumunda Avrupa Birliği Anayasası’nın 42.7 sayılı maddesinin devreye sokulmasına ilişkin bir simülasyon tatbikatı gerçekleştirildiğini açıkladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kallas’ın Brüksel’de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, mayıs ayı başlarında söz konusu anayasa maddesinin uygulanmasına ilişkin bir simülasyon tatbikatı yapıldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Kallas, gerçekleştirilen tatbikatın, 42.7 sayılı maddenin hayata geçirilmesi girişimi durumunda ciddi eksikliklerle karşılaşılacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Kallas, eksikliklerin tespit edilmesi açısından bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığına işaret etti.

Gazete, tatbikatın hangi durumda hangi ülkenin nasıl bir rol üstleneceğine ilişkin belirsizlikleri de ortaya çıkardığını vurgularken, Kallas’ın açıklamalarında ayrıca AB savunma sanayisinin arzu edilen hızda gelişmediğini ifade ettiğini aktardı.