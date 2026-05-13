Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Güney Kıbrıs’a verilen desteğe teşekkür etti. Miçotakis ise Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki bağların hiç bu kadar sağlam olmadığını söyledi.

Alithia’nın haberine göre Dimitriu’yu, makamında kabul eden Miçotakis görüşmenin, Rum-Yunan ilişkilerinin hiç bu kadar sağlam olmadığı bir konjonktürde gerçekleşiyor olduğunu ifade etti.

Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’ın “egemenliği sorgulandığında" savunma yardımı gönderme inisiyatifi aldığını, bunun Avrupa'daki hareketliliği de başlattığını kaydeden Miçotakis, duyduğu memnuniyeti dile getirid.

Miçotakis, geçmişte olduğu gibi bugün de savunma meseleleriyle tek başlarına ve sonuç alıcı şekilde başa çıkabileceklerini gösterdiklerini de söyledi.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise Yunanistan’ın desteğini, “ortak başa çıkma örgüsü, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın istikrar bacağı olması, bölgede ve Avrupa'da cereyan edenler açısından eşsiz ve çok özlü" diye değerlendirerek Miçotakis’e teşekkür etti.

Yunanistan’ın, Miçotakis sayesinde “liderlik rolü üstlenerek artık yükselmiş olduğunu” da söyleyen Dimitriu, “Bu gurur verici süreci korumamız çok önemlidir. Bugün getirdiğim mesaj da budur. Özellikle beklenen seçimler öncesinde göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bu istikrarı ve sorumluluğu biz de istiyoruz.” dedi.