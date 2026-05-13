Güney Kıbrıs’ta bu yıl trafik kazalarında 15 kişinin hayatlarını kaybettiği ve bunlardan 7’sinin motosiklet sürücüsü veya yolcusu oldukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün toplanan Yol Güvenliği Konseyi’nin, Güney Kıbrıs’taki yol güvenliği ve trafik kazalarını ele aldığını yazdı.

Gazete, konsey toplantısında, bu yıl trafik kazalarında 15 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 7’sinin de motosiklet sürücüsü veya yolcusu olduklarının dile getirildiğini aktardı.

Habere göre, toplantıda, motosiklet kaynaklı ölümlerin önüne geçebilmek adına; motosikletlerdeki güçlendirmelerin kontrol edilmesi ile eski motosikletlerin trafikten men edilmesi gibi önlemlerin uygulamaya konması kararı alındı.