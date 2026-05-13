Rum gazeteleri Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı’nın 20’nci yıldönümü nedeniyle dün Ledra Palace Otel’de düzenlenen AB Politikalar Forumu’nda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin konuşmalarını çeşitli başlıklar altında aktardı.
Alithia “Khassim Diagne: Son Aylarda Kıbrıs Sorununda Kısıtlı Ama Özlü Gelişmeler’... Genel Sekreter ve Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Son Olumlu Adımlar Üzerine Bina Kurmaya Tam Bağlıdır” başlığını attı.
Haravgi “Khassim Diagne Kıbrıs Sorununda Kısıtlı Ama Olumlu Gelişmeler Görüyor… M. Menelau: Uzlaşma Modeline Doğru Sarmal Süreç” başlığını kullandı.
Fileleftheros haberi “Çözüm Çerçevesinden Tek Kelime Yok… Menelau Ya Federasyon Ya Çıkmaz İkilemini Ortaya Koyarken Dânâ Suskun Kaldı” başlığıyla aktardı.