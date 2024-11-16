Yeni Rum Sayıştay Başkanı Andreas Papakonstantinu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Dışişleri Bakanlığı döneminde yurt içinde olmasına rağmen haksız yere 16 bin 512 euro yurtdışı ödeneği aldığı konusunda, görevden el çektirilen selefi Odysseas Mihailidis ile aynı fikirde olduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın manşete çektiği habere göre, Rum Meclisi Kalkınma Planlarını İzleme ve Kamu Harcamalarını Denetleme Komitesi’nin dünkü toplantısına katılarak Rum Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili 2022 yılına dair Sayıştay raporunu sunan Papakonstantinu, Hristodulidis’in, yurt içerisinde bulunduğu 3 ay boyunca toplam 16 bin 512 euro yurtdışı ödeneği aldığını söyledi. Gazete, yeni Sayıştay Başkanı Papakonstantinu’nun da Odysseas Mihailidis gibi, Hristodulidis’in haksız yere aldığı ödeneği devlet kasasına iade etmesini isteyip istemeyeceğinin bilinmediğini yazdı.

Gazete ayrıca eski Sayıştay Başkanının, denetimi sırasında Hristodulidis’in hükümet sözcülüğü yaptığı dönemde de yasal olmayan şekilde 55 bin euro ödenek aldığı saptamasının hatırlatarak, bu konunun da havada kaldığını kaydetti.