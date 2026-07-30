BM Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıslı liderlerle yaptığı üçlü görüşmeye, içeriğinden çok Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides'in 'laubali' ve 'saygısız' tavırları damgasını vurdu.

Görüşmenin saat 10.00’da başlaması planlanıyordu, ancak Hristodoulides toplantıya bir türlü gelmedi.

Saat 10.00'dan önce kapıya çıkan Guterres, dakikalarca kapıda bekledi.

Aşırı sıcak bir havada dışarıda bekleyen Genel Sekreter’in rahatsızlığı kameralara yansıdı. Dakikalar ilerledikçe Guterres’in yüzündeki gerginlik arttı.

Hristodoulides’in saat 10.08'de gelişinin ardından Guterres, Rum liderle kısa ve gergin bir konuşma yaptıktan sonra içeri girdi.

Hristodoulides ise Guterres ile sohbet ederken her iki elini de cebine koyarak poz verdi.

Bu sahne, Hristodoulides’in BM Genel Sekreteri’ne yönelik diplomatik nezaketsizlik olarak değerlendirilen tutumlarını bir kez daha gündeme getirdi.