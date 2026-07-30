BM Genel Sekreteri Guterres, geçmiş yıllardaki Cenevre, Crans-Montanave New York temaslarını anımsatarak, Kıbrıs halkına çözüm arayışındaki tam dayanışmasını göstermek amacıyla adaya gelmesinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bu dönemde güveni yeniden oluşturmak için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, halkın günlük yaşamlarında somut fark yaratabilecek, güven yaratıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması çabalarının yoğunlaşması çağrısında bulundu.

Ziyareti sırasında Kıbrıslıları dinleme fırsatı bulduğunu söyleyen Guterres, “Mesaj açıktı; ilerleme istiyorlar. Liderlerinden uzlaşmalarını ve çözüme ulaşmak için 'o son tümseği' atlamalarını bekliyorlar.” dedi.