Fileleftheros gazetesi “Holguin’in Önünde Dört Senaryo- Hristodulidis: Müzakerelerin Yeniden Başlamasına İlişkin Çabayı Sürdürüyoruz” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Açıklamasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabada ilerleme olması için dört senaryo sunduğunu ifade eden Hristodulidis, Rum kesiminin çabayı kolaylaştırmaya hazır olduğunu ve kamuoyu önünde yapılan açıklamalara rağmen özlü müzakerelerin yeniden başlaması hedefine bağlı olduklarını dün bir kez daha yineledi.

Dün yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki genişletilmiş toplantının Cenevre’de değil New York’ta gerçekleştirileceğini de söyleyen Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına da atıfta bulundu.

Hristodulidis sözlerinin devamında “Bunun da ötesinde, kamuoyunda ne söylerse söylesin birçok kez böyle açıklamalar duyduk ve bizim stratejimiz Holguin’in atanmasına, daha sonra yeniden bu göreve atanmasına, Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş görüşmeye, Hahn’ın atanmasına ve Sayın Holguin’in söylediği üzere New York’ta gerçekleştirileceği görülen bir sonraki görüşmeye yol açan stratejidir” şeklinde konuştu.

Hristodulidis Rum kesiminin gözlerden uzak bir şekilde ve başka amaçlara hizmet etmeyi amaçlayabilecek açıklamalardan uzak bir şekilde, müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili koşullar meydana getirilmesine ilişkin büyük çabayı sürdürdüğünü savundu.

Yakın zamanda Holguin’le önemli konulara," BM Genel Sekreterinin çerçevesinde" atıfta bulunulan konulara değindiklerini de ifade eden Hristodulidis, Holguin’e müzakerelerin devam etmesi için dört farklı senaryo önerdiğini yineledi.

Müzakerelerin devam etmesine hazır olduklarını ve çabanın sürdüğünü dile getiren Hristodulidis, Holguin’in dün Rum müzakereciyle bir araya geldiğini, adadaki temaslarını sürdürdüğünü ve Holguin’le yeniden görüşeceklerini ifade etti.

Hristodulidis var olan zorluklara ve kamuoyunda duydukları şeylere rağmen bu hedeften sapmadıklarını sözlerine ekledi.

Haberde, Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kuzey’deki gayrimenkullerle ilgili açıklamalarının yanı sıra Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in AB’nin Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilcisi olarak atanan Johannes Hahn’ın Kıbrıs sorunu konusunda ilk temas ve faaliyetlerini yürütebilmek için hazırlıklara başladığına dair açıklamasına da yer verildi.

Politis gazetesi ise “Yeni Zorluk ve Sorumluluk Atfetme” başlıklı haberinde KKTC’deki eski Rum gayrimenkulleriyle ilgili kovuşturmaların, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in taraflar arasındaki iletişime yardımcı olma konusundaki her çabasında artık referans noktası teşkil ettiğini yazdı.

Holguin Lefkoşa’daki temaslarını sürdürürken, Kıbrıs sorunundaki her hareketlilik girişiminde yaşanan şeyin gözlemlendiğini yazan gazete, bunun, uluslararası faktörün, yeni bir çok taraflı görüşme için tarafları iletişim noktasına getirme çabasının olası başarısız olması durumunda, tarafların önceden birbirlerine sorumluluk atma çabası olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi ise “Şimdi de Dört Senaryo Öneriyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili karmaşık bir durumun ortasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’e, müzakerelerin devam etmesi için dört farklı senaryo sunduğunu söylediğini yazdı.

Hristodulidis’in konuyla ilgili ayrıntılara girmekten kaçındığını yazan gazete, Hristodulidis’in söz konusu senaryoların BM çerçevesinde olduğunu ve Kıbrıs sorununun önemli boyutlarıyla alakalı olduğunu söylediğini ekledi.

Haravgi ise, Hristodulidis’in açıklamasına “Kıbrıs Rum Mallarıyla İlgili Kovuşturmalar Durmayacak” başlığıyla yer verdi.