Konuyla ilgili haberinde, şu an sığınma ve iltica hizmetlerinde Suriyelilerle alakalı 12 bin 800 başvurunun beklemede olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Suriyelilerle ilgili siyasi sığınma başvurularının hızlı bir tempoda incelendiğini belirtti.

Öte yandan Suriye’deki rejim değişikliğinin Güney Kıbrıs’ta bulunan Suriyelilere yönelik muamelede de değişikliklere yol açtığını yazan gazete, Rum hükümetinin ihtiyacı olmayan kişilerin sığınma izinlerini onaylama konusunda "istekli olmadığını" belirtti.

Bu çerçevede, Güney Kıbrıs’ta bulunan ve çoğunluğu Suriyeli olan 600 kişiye statüleriyle alakalı mektup gönderildiğini yazan gazete, bu kişilere Güney Kıbrıs'taki ikamet durumlarının incelenmesi için çağrı yapıldığını ekledi.