Haravgi gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye’de ortaya çıkan gelişmelerin bölgesel etkilerine yönelik endişelerin ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülkenin bölgede oynadığı istikrar rolüne bağlantılı olarak sürekli koordinasyon içerisinde olunması yönünde de mutabakata varıldı.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi sırasında Avrupa Konseyi toplantısı ışığında Suriye’deki gelişmeleri ele aldığını ifade etti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi’ye Rum Yönetimi’nin AB’deki ortaklarına sunduğu çalışma belgesi konusunda da bilgi verdiğini belirtti.

Letimbiotis, görüşme sırasında ikili ilişkilerin de ele alındığını ifade etti.