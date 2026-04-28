Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ara bölgedeki “ihlallerin” bilinçli bir çaba olduğunu iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, “Kıbrıs Üniversitesi”nin yeni binasının dünkü açılış töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Hristodulidis, ara bölgede dün de ihlal meydana geldiğini ve bu ihlallerin arttığını iddia ederek, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını söyledi.

Habere göre Hristodulidis, bu ihlallerin amacının ara bölgeyi tartışma konusu hale getirmek olduğunu iddia ederek, BM’nin buna tepki göstermesinin önemli olduğunu savundu.

Konuya ilişkin sözlü tepkilerin kendileri için yeterli olmadığını belirten Hristodulidis, "sonuç almak" istediklerini söyledi.

Hristodulidis, ihlallerin bir diğer amacının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başlattığı yeni çabaya ilişkin "sorun yaratmak" olduğunu ileri sürerek, amacın, 15 Mart 1964’te alınan 186 sayılı kararın tartışılması ve “işgal rejimi” ile ayrı bir anlaşma imzalanması olduğunu iddia etti.

Habere göre Hristodulidis, bu görüşleri, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile yakın zamanda yaptığı görüşmede masaya koyduğunu söyledi.

Guterres’in Kıbrıs sorunundaki yeni girişiminin geçen ay, Guterres’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından başladığını ileri süren Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıkladığı şekilde temmuz ayında başlamayacağını savundu.

Habere göre Hristodulidis, hem BM düzeyinde hem de kişisel temsilci düzeyinde gereken ön hazırlıkların yapılmakta olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik genişletilmiş bir toplantıya yönelik gereken ön koşulların yaratılması için temas halinde olduklarını söyledi.

Erhürman ile yeni bir toplantı yapıp yapmayacağı sorulan Hristodulidis, birkaç tarih önerisi yapıldığını ve önümüzdeki 24 saat içinde resmi açıklamayı yapacaklarını kaydetti.