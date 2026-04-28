Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta yayılan şap hastalığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesine göre, Hristodulidis, şap hastalığı konusunda olumlu sonuçlar alınabilmesi için hayvancılara iş birliği çağrısında bulundu.

Hristodulidis, “Eğer iş birliğine gereksinim varsa o zaman sonuçlar daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Hristodulidis katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, şap hastalığının görüldüğü ilk andan itibaren, hayvancılıkla uğraşan tüm örgütlü gruplarla iletişimde olduğunu belirtti.

Konu hakkında Avrupa Birliği ile de temas halinde olduklarını ifade eden Hristodulidis, önceliklerinin tüm ülkelerin uyguladığı protokollerin yerine getirilmesi olduğunu vurguladı.

Hayvancılık sektörünün hükümetleri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Hristodulidis, gelir kaybıpları ve bunların yerine konmasıyla ilgili bir planlamalarının olduğunu söyledi.

-Nadir ırklarda da şap hastalığı

Fileleftheros gazetesi “Yerli Nadir Irklar da Hastalandı…Kurtarılmaları İçin Veterinerlik Dairesi Alarmda” başlıklı haberinde, Rum Veterinerlik Dairesi’nin Kıbrıs’a özgü “yağ kuyruklu koyunların” ve “kızıl ineklerin”, şap hastalığından kurtarılması amacıyla alarma geçtiğini yazdı.

Hastalığın, sıkı koruma tedbirlerini aşmayı başardığını ve nadir yerli ırkların barındırıldığı tesisleri etkilediğini yazan gazete, bu gelişmenin endişe yarattğını çünkü şap prosedürünün tüm etkilenen hayvanların itlaf edilmesi şeklinde olduğunu belirtti.

Gazete, Veterinerlik Dairesi’nin bioyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin durumun önemini bilerek, prosedürden sapmayı ciddi şekilde düşündüğünü yazdı.

Habere göre, “yağ kuyruklu koyun” nüfusu, ülkedeki koyun nüfusunun yüzde 0.44’ünü teşkil etmekle birlikte bin 185 koyundan oluşuyor.

Kızıl inek nüfusu ise, 2025 yılında yüzde 4.68 azalırken toplam bin 243’e ulaştı.