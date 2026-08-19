DOLAR
47,9343
%0.04
EURO
55,9493
%0.8
STERLİN
65,2141
%0.49
GRAM ALTIN
6912.48
%3.59
BİST100
14.459
%234
BITCOIN
68.771,89
%6.48
İstanbul
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Karpaz
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limassol
Mesarya
Pafos
25
°
Güncel
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Duyuru
Münhal İlanı
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
Kopyala
A
-
A
+
Ümit Şeyhun
19.08.2026 - 12:47
Okunma Süresi: 1 Dk
Acil kan ihtiyacı
İçeriği Görüntüle
Editörün Seçtiği
Taekwando renkli kuşak sınav sonuçları açıklandı
Editörün Seçtiği
Baf’ın Mutallo yöresinde moto-kuryelere toplu saldırı
Editörün Seçtiği
Topçuköy Çocuk Parkı ve Rekreasyon alanı yarın açılıyor
Web Editör
Ümit Şeyhun
Bunlar da ilginizi çekebilir
Acil kan ihtiyacı
Mesarya bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bahçeler- Boğaz kavşakları arasındaki kesim yarından itibaren yeni yol güzergâhına aktarılacak
Erülkü Süpermarket çevresinde bugün 23.00-02.00 saatleri arasında elektrik kesintisi
Girne Belediyesi’nde 31 Ağustos'ta kan bağışı kampanyası
ACİL KAN İHTİYACI
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Kıbrıs Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Üst
Ana Sayfa
Kategoriler
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.halkinsesikibris.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et