2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçların heyecanı yaşanıyor.

Japonya ile oynadığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan Hollanda, turnuvaya Tunus karşısında 5-1'lik galibiyetle başlayan İsveç karşısında etkili bir performans sergiledi.

Houstan'daki NRG Stadı'nda oynanan ve TRT 1’den canlı yayınlanan dev maç 6 golle sahne oldu.

İsviçre, 4 golle Bosna Hersek'i yıktı
İsviçre, 4 golle Bosna Hersek'i yıktı
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Maça hızlı başlayan Hollanda, henüz 5. dakikada Brian Brobbey'nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Portakallar, 17. dakikada yine Brobbey'nin ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 2-0

Mücadelenin ilk yarısını Hollanda 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da golle başlayan Hollanda, 47. dakikada ilk golün asistini yapan Cody Gakpo'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı: 3-0

Denzel Dumfries, 2. golde olduğu gibi bu golde de asist yaparak takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. Gakpo, 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 4'e yükseltti: 4-0

İsveç, ikinci yarıda oyuna giren Anthony Elanga ile 59. dakikada farkı 3'e indirdi: 4-1

Maçın skorunu 89. dakikada Hollanda’dan Crysencio Summerville ilan etti: 5-1

Bu sonuçla Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda puanını 4’e çıkarırken İsveç 3 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Hollanda, Tunus ile İsveç de Japonya ile kozlarını paylaşacak.