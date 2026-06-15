Avrupa futbolunun ekol ekibi Hollanda ile uzak doğunun oynadığı futbolla keyif veren temsilcisi Japonya karşı karşıya geldi.

Teksas'taki Dallas Stadyumu'nda oynanan dört gollü maçta kazanan çıkmadı.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan izleyiciyle buluşan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Hollanda'nın gollerini; 51'de Virgil van Dijk ile 64'te Crysencio Summerville kaydetti. Japonya'nın sayıları ise 57'de Keito Nakamura ile 89'da Daichi Kamada'dan geldi.

Bu sonuçla Hollanda ile Japonya, F Grubu'na birer puanla başladı.

Hollanda ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak. Japonya ise Tunus ile karşı karşıya gelecek.