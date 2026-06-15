Medya Etik Kurulu üyeleri, kurulun çalışmalarında herhangi bir boşluk yaşanmaması adına, yeni kurul oluşturulup göreve başlayıncaya kadar mevcut görevlerini sürdürmeye devam edeceğini de kaydetti.

Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Temsilcisi - Başkan Aysu Basri Akter, İletişim Fakültesi Temsilcisi - Başkan Yardımcısı Çağdaş Öğüç, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Temsilcisi – Üye Nezire Gürkan, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Temsilcisi – Üye Halil Davulcu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Temsilcisi - Üye Damla Soyalp, İletişim Fakültesi Temsilcisi - Üye Yetin Arslan, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Temsilcisi – Üye Melis Türkkal’dan oluşuyordu.

Medya Etik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, kurulun; 13 yıldır medya alanında etik ilkelerin geliştirilmesi, özdenetim kültürünün güçlendirilmesi ve gazetecilik mesleğinin güvenilirliğinin korunması amacıyla faaliyet gösterdiği belirtilerek, kurulun temel varlık nedeninin; medya alanındaki tüm paydaşlara eşit mesafede duran, bağımsız ve çoğulcu bir etik değerlendirme mekanizması oluşturmak olduğu kaydedildi.

Şimdiki kurulun bir buçuk yıldır görev yaptığı anımsatılan açıklamada, bu sürede İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun güncellendiği, dijital medya alanında ortaya çıkan yeni etik sorunları kapsayacak düzenlemeler yapıldığı, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik kamu spotları hazırlandığı, çevrimiçi çalışma yöntemleri geliştirildiği ve kurulun karar alma süreçlerinin hızlandırıldığı sıralandı.

Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası’ndaki 23B düzenlemesi başta olmak üzere, basın ve ifade özgürlüğü ile etik gazetecilik açısından önem taşıyan çok sayıda konuda kurul tarafından aktif biçimde görüş üretildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- KTGB Yönetim Kurulu ile Medya Etik Kurulu arasındaki ilişkilerde belirgin bir mesafe ve iletişim sorunu ortaya çıktı

“Son aylarda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu ile Medya Etik Kurulu arasındaki ilişkilerde belirgin bir mesafe ve iletişim sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durumun en somut yansıması Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Kurulu’nda Medya Etik Kurulu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sürecinde yaşanmıştır.

Değişiklik önerileri yaklaşık üç ay önce Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’nun gündemine gelmesine rağmen, süreç boyunca Medya Etik Kurulu üyeleriyle herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmamış, kurulun değerlendirmeleri talep edilmemiştir. Dahası, kurulun yapısını doğrudan ilgilendiren bu girişimden ancak süreç tamamlandıktan sonra haberdar olunmuştur. Süreç yalnızca Medya Etik Kurulu’ndan değil, kurulun kuruluşuna katkı koyan diğer örgüt ve paydaşlardan da uzak biçimde yürütülmüş, herhangi bir istişare veya değerlendirme zemini oluşturulmamıştır.

Söz konusu değişiklikler, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen KTGB Genel Kurulu’nun gündemine son anda taşınmış, üyelerin konu hakkında önceden bilgi sahibi olmasına ve kapsamlı bir değerlendirme yürütmesine imkan tanınmamıştır. MEK üyelerinin Genel Kurul sırasında dile getirdiği eleştiriler de dikkate alınmamıştır. Böylesine önemli ve yapısal sonuçlar doğuracak bir düzenlemenin bu şekilde gündeme getirilmesi, usul açısından da ciddi soru işaretleri yaratmaktadır.

Genel Kurul’da alınan kararın içeriği bu açıklamanın konusu değildir. Ancak içeriğinden bağımsız olarak, kararın hazırlanış ve alınış biçimi başlı başına sorunludur. Medya etiğini savunma iddiasındaki kurumların kendi karar süreçlerinde de şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket etmesi beklenir. Kurulun işleyişini doğrudan ilgilendiren bir konuda üyelerinin görüşlerine başvurulmaması ve değişikliklerin değerlendirme yapılmasına olanak tanınmadan hayata geçirilmeye çalışılması, yalnızca yönetsel değil etik açıdan da ciddi bir sorundur.”

-Kurul, hiçbir zaman herhangi bir örgütün alt kurulu veya bağlı organı olarak tasarlanmadı

Açıklamada, Medya Etik Kurulu’nun, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin desteğiyle kurulmuş ve üyelerinin bir bölümünün birlik tarafından atanıyor olmasına rağmen, hiçbir zaman herhangi bir örgütün alt kurulu veya bağlı organı olarak tasarlanmadığı belirtildi.

Kurulun kuruluş felsefesinin, farklı meslek örgütleri ve paydaşlar arasında çoğulcu bir denge kurulmasına dayandığı ifade edilen açıklamada, atama yetkisinin fiilen tek bir kurumun kontrolüne bırakılmasının, bu dengeyi zedelediği, kurulun bağımsızlığına ilişkin güveni aşındırdığına dikkat çekildi.

Medya Etik Kurulu’nun meşruiyetinin herhangi bir kuruma bağlı olmasından değil, bağımsızlığına ve çoğulcu yapısına duyulan güvenden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurulun yapısını doğrudan ilgilendiren kararların istişareden uzak bir biçimde alınması ve dile getirilen hassasiyetlerin dikkate alınmaması nedeniyle, Medya Etik Kurulu üyeleri olarak yaşanan koşullar altında görev yapmayı sürdürmenin mümkün olmadığı kanaatine varmış ve görevlerimizden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Bununla birlikte, Medya Etik Kurulu çalışmalarında herhangi bir boşluk yaşanmaması adına, yeni kurul oluşturulup göreve başlayıncaya kadar mevcut görevlerimizi sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Bu açıklamanın yeni seçilen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu ile ilgili olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Yeni yönetime çalışmalarında başarılar diliyor, medya alanına katkı sağlayacak tüm girişimlerinde başarılı olmalarını içtenlikle temenni ediyoruz.

Bundan sonra oluşturulacak yeni Medya Etik Kurulu’nun daha sağlıklı, daha katılımcı, daha çoğulcu ve daha bağımsız bir çalışma ortamında faaliyet gösterebilmesi için dile getirilen uyarı ve değerlendirmelerin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz.”